ضبط 15 طن مواد خام مستخدمة في تصنيع المضادات الحيوية محظور استيرادها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية من ضبط 15 طنا من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أدوية المضادات الحيوية والمحظور استيرادها بميناء الإسكندرية.

فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بقطاع أمن المنافذ، قيام إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القاهرة والمملوكة لأحد الأشخاص "محدد" باستيراد رسالة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى مشمولها سكر غذائى داخل حاويتين بوزن 40 طنا، وأنهما تحويان ضمن مشمولها (مواد خام لتصنيع أدوية المضادات الحيوية) دون الحصول على موافقة الجهات المعنية بقصد تهريبها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع أدوية المضادات الحيوية المحظور استيرادها وزنت حوالى 15 طن، داخل شكائر بغرض التصنيع وغير معدة للتجزئة بقصد الإتجار بما لا يتفق مع نشاط الشركة، وقدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها حوالى (11,000,000) إحدى عشر مليون جنيهاً. و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.