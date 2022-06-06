ضبط مواد مخدرة بقيمة 5 مليون و700 ألف جنيه بحوزة تاجرين

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرتي قسم شرطة الضبعة بمطروح، مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتى أمن (مطروح - البحيرة) تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالى:

مديرية أمن مطروح

ضبط (سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الضبعة .. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

▪ ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة بمركز شرطة طلخا بالدقهلية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة كوم حمادة .. وبحوزته (70 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى)، بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (5,700,000) خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه تقريباً.