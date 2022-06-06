ضبط لص سرق حقيبة سيدة من داخل سيارتها بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات من داخل سيارتها بأسلوب الخطف فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات( بأنها حال إستقلالها السيارة قيادتها صحبة زوجها بدائرة القسم وتوقفهما بجانب الطريق ، فوجئت بأحد الأشخاص "غير معلوم لديها " قام بخطف حقيبتها الخاصة من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول – مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية) ولاذ بالفرار مترجلاً .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهم بشقة سكنية ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، وتم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش) .. وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغة أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف مترجلاً " وبإستيلائه على المسروقات والتخلص من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بإحدى المناطق وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى ، وإنفاقه جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وبإرشاده تم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "حسن النية " (عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة )، وبالإنتقال لمكان تخلصه من الحقيبة المشار إليها عثر على جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ولم يتم العثور على الحقيبة بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.