ضبط لصوص يسرقون المنازل بأسلوب كسر الأبواب بقصر النيل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بإرتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتها شاشة حال قيامها بعرضها للبيع على أحد أصحاب الأكشاك الكائنة بدائرة القسم بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب " كسر الباب " وأن الشاشة المضبوطة بحوزتها من متحصلات واقعة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة ، كما أقرت بإرتكابها واقعة سرقة أخرى 2 شاشة من داخل إحدى المساكن بذات الأسلوب .. وبإرشادها تم ضبط المسروقات المستولى عليها - 2 هاتف محمول مجهولين المصدر، وأقرت بأن الهاتفان من متحصلات حوادث سرقة أخرى ، كما أمكن التوصل إلى مالكى الهاتفان المضبوطان بحوزتها وبإستدعائهما تعرفا على المضبوطات وإتهماها بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.