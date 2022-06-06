ضبط لصوص يسرقون المنازل بأسلوب التسلق فى حلوان

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سيدة ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتفان المستولى عليهما حيازة (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما ، وبمناقشته عن مصدرهما أقر بشرائهما من (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة) ، كما أضاف بعدم علمه بكون الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق " ، وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بذات الأسلوب ، كما أقر بإرتكابه واقعة سرقة أخرى ، وتم بإرشاده ضبط (هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة الأخرى ) بمكان إخفائه ، وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهواتف المحمولة ، وإتهماه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.