ضبط لصوص سرقوا سيارة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وحيازتهم مواد مخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (شخصين) بأنهما حال إستقلالهما إحدى السيارات - ملك أحد الأشخاص – بطريق المحاجر القادم من العين السخنة إتجاه القاهرة ، إستوقفهما (3) أشخاص يستقلون سيارة ، وبحوزتهم (فرد خرطوش) وإجبارهما على النزول من السيارة وإستولوا عليها ، ولاذوا بالفرار بها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتبين أنها ملك (مقاول ، مقيم بمحافظة الجيزة) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطلين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم (طبنجة – 2 خزينة –فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبالغ مالية ، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنهم ، كما أقروا بإلقاء الهاتفان المستولى عليهما بإحدى المجارى المائية بنطاق محافظة الجيزة خشية تتبعهم ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بسرقتهما بالإكراه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.