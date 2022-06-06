اليوم السابع
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ضبط قضايا سرقة كهرباء بربع مليار جنيه خلال شهر

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:00 ص
ضبط قضايا سرقة كهرباء بربع مليار جنيه خلال شهر سرقة تيار كهربائى - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي

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تمكنت شرطة الكهرباء، من ضبط (344243) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (281,212,014 مليون جنيه) خلال شهر.
ويتساءل البعض من المواطنين، عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
 
ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، فإن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
 ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

سرقة كهرباء

كهرباء

جرائم سرقة الكهرباء

حوادث


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