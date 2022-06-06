ضبط جرائم اتجار بالعملة في السوق السوداء بنصف مليار جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحى

وجهت الداخلية حملات مكبرة، استهدفت جرائم الاتجار في العملة بالسوق السوداء، ما يضر بالاقتصاد الوطني، حيث نجحت في ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (550,383,387 مليون جنيه).

أبرز هذه القضايا، ضبط عدد (259) قضية فى مجال (الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى)، بمضبوطات بلغت (234,859,396 مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 175,121,991 مليون جنيه).. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (409,981,387 مليون جنيه).