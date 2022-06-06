ضبط المتهمين بإطلاق نار على فرد شرطة في الدقهلية وبحوزتهم كمية مخدرات كبيرة

كتب شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 عاطلين متورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين خلال ضبطهم، ما تسبب في إصابته، وبحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وبندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات ومبالغ مالية.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي، بوصول أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، يدعى ا ص ، مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وذلك خلال ضبط عناصر إجرامية بنطاق المركز.

كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتوصلت التحريات إلى اختباء تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية بمدينة طلخا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط تلك العناصر "عبدالله.ر.إ.م" وشهرتة عبدالله شاكوش-23 سنة، عاطل ومقيم عزبة صقر مركز السنبلاوين، والمدرج بكارت معلومات جنائية، و"أدهم.ا.م.م"، وشهرتة أدهم المسيو،19عاما، عاطل مقيم منشأة السادات مركز السنبلاوين،و "شحتة.غ.ح.غ"، 27عاما،عاطل ومقيم البستان بندر السنبلاوين وحاليا مقيم منطقة جامع مسعود مدينة طلخا، وجميعهم مدرجين معلومات جنائية.

وعثرت القوات مع المتهمين على 3اسطوانة بداخلها مخدر يشبه الهيروين، و500تذكرة من ذات المخدر،و 2بندقية خرطوش، و20طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي يقدر ب25ألف جنية وهواتف محمولة.

بمواجهة المتهمين أقروا بواقعة ارتكابهم اطلاق اعيرة نارية تجاة فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والطلقات بغرض الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملاءهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.