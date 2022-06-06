ضبط المتهمين بإطلاق نار على فرد شرطة في الدقهلية وبحوزتهم كمية مخدرات كبيرة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 عاطلين متورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه فرد من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين خلال ضبطهم، ما تسبب في إصابته، وبحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وبندقيتين خرطوش وعدد من الطلقات ومبالغ مالية.
كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي، بوصول أمين شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، يدعى ا ص ، مصاب برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وذلك خلال ضبط عناصر إجرامية بنطاق المركز.
كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث، وتوصلت التحريات إلى اختباء تلك العناصر بإحدى الشقق السكنية بمدينة طلخا.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط تلك العناصر "عبدالله.ر.إ.م" وشهرتة عبدالله شاكوش-23 سنة، عاطل ومقيم عزبة صقر مركز السنبلاوين، والمدرج بكارت معلومات جنائية، و"أدهم.ا.م.م"، وشهرتة أدهم المسيو،19عاما، عاطل مقيم منشأة السادات مركز السنبلاوين،و "شحتة.غ.ح.غ"، 27عاما،عاطل ومقيم البستان بندر السنبلاوين وحاليا مقيم منطقة جامع مسعود مدينة طلخا، وجميعهم مدرجين معلومات جنائية.
وعثرت القوات مع المتهمين على 3اسطوانة بداخلها مخدر يشبه الهيروين، و500تذكرة من ذات المخدر،و 2بندقية خرطوش، و20طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي يقدر ب25ألف جنية وهواتف محمولة.
بمواجهة المتهمين أقروا بواقعة ارتكابهم اطلاق اعيرة نارية تجاة فرد شرطة من قوة مباحث مركز شرطة السنبلاوين ، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والطلقات بغرض الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملاءهم.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.
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