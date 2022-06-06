شكوى من غرق شارع أبو بكر الرازى بمدينة السادات بمياه الصرف.. ورئيس المدينة يرد

أحمد جمال الدين - المنوفية - محمد فتحى

أرسل القارئ هشام الوزير المقيم فى بلوك 3 شارع أبو بكر الرازى مدينة السادات بمحافظة المنوفية شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من غرق شارع أبو بكر الرازى بمياه الصرف الصحى والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة الناقلة للأمراض فضلا عن إعاقة حركة السير لافتا فى شكواه إلى تقدمه بالعديد من الشكاوى لجهاز مدينة السادات بهدف رفع مياه الصرف الصحى ولكن لم يتم الاستجابة".

ومن جانبه أكد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أنه سيتم فحص شكوى المواطن وسيتم العمل على حلها على الفور، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل النهوض بمدينة السادات لكى تبقى أجمل المدن على مستوى الجمهورية.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".