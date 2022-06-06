شكوى من تراكم القمامة على جانبى الطريق بصفط العرفا ببنى سويف.. ومسئول يرد

أحمد جمال الدين - بنى سويف - هانى فتحى

أرسل القارئ حسين ربيع حسين شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من تراكم القمامة على الطرقات فى قرية صفط العرفا مركز الفشن بمحافظة بنى سويف، والتى تعمل على نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة فضلا عن جذب للكلاب الضالة.

ولفت القارئ، إلى أن الأهالى تشاهد يوميا بوجود عددا من السيارات الضخمة التى تأتى محملة بالقمامة وتلقى بها على جانبى الطرقات.

من جانبة قال خالد عبدالحفيظ محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية ابسوج التابعة لمركز الفشن، أنه تم رفع كافة التراكمات من على طريق صفط العرفا، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على السيارات بضرورة القاء القمامة داخل المحطة الوسطية، مؤكدا على المتابعة المستمرة والتنمية على إدارة البيئة والإشغالات بالمتابعة اليومية للطريق.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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