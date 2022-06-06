اليوم السابع
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شكوى لوجود كسر بماسورة مياه فى طريق برج مغيزل بكفر الشيخ.. ورئيس المدينة يرد

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:00 ص
شكوى لوجود كسر بماسورة مياه فى طريق برج مغيزل بكفر الشيخ.. ورئيس المدينة يرد كسر ماسورة المياه "أرشيفية"
أحمد جمال الدين - كفر الشيخ - محمد سليمان

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أرسل القارئ سامح محمد سعد البدوى المقيم فى قرية خان الجنى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يشكو من كسر بماسورة مياه على طريق برج مغيزل مطوبس تحديدا قرية خان الجنى مما يتسبب فى إهدار كبير للمياه النقية، فضلا عن إعاقة حركة المرور وإتلاف الرصف، لافتا فى شكواه أن الأهالى تقدموا على مدار عدة أشهر بالعديد من الشكاوى طالبين فيها إصلاح الماسورة ووقف هدر المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

 

وقال ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أنه وجه رئيس قرية الجزيرة الخضراء، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطوبس، بسرعة اصلاح ماسورة مياه الشرب المكسورة على طريق قرية برج مغيزل القريبة من قرية خام الجني.

 

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


قرية خان الجنى

مركز مطوبس

محافظة كفر الشيخ


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