اليوم السابع
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شرطة المرافق تواصل حملات إزالة ورفع الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:15 م
شرطة المرافق تواصل حملات إزالة ورفع الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة شرطة المرافق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شنت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، لإزالة ورفع التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين، وتحرير المحاضر والمخالفات ضد المخالفين من أصحاب المحلات والباعة المتجولين.
 
أسفرت الحملة التي استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والوراق، عن تحرير وإزالة 84 مخالفة تعدي وإشغال طريق لمقاهي، ومحلات تجارية، وباعة متجولين، وعربات بيع فاكهة، وفرش خردوات، بالإضافة إلى إزالة حواجز واستاندات حديدية.
 
تم التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار بشأنها من جانب جهات التحقيق المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 
وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:
 
1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.
 
2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.
 
3- اغتصاب جزء منها.
 
4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
 
5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.
 
6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.
 
7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
 
8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها. 
 

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