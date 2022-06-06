اليوم السابع
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شاهد مشروع مثلث ماسبيرو قبل افتتاحه.. فيديو

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:49 م
شاهد مشروع مثلث ماسبيرو قبل افتتاحه.. فيديو مثلث ماسبيرو
كتب ــ سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" أعمال الانتهاء من مشروع مثلث ماسبيرو بوسط القاهرة، والذى يطل على شارع 26 يوليو خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل بالقاهرة، والمقرر تسليمه قريبا.
 
 
وانتهت الشركات المنفذة للمشروع من مد شبكات المرافق للمشروع، ويتم الآن تشطيب ما تبقى من الواجهات للأبراج بالرخام بمنطقة البوديوم بارتفاع 3 أدوار، كما تم دعم الوحدات بأنظمة إطفاء مكافحة الحريق، ومد شبكات حريق بكامل الأبراج، وكذلك الوحدات السكنية.
 
ويتم الآن تنفيذ لاند سكيب بمداخل المشروع، وحاليا يتم تنفيذ 9 أبراج، 4 منها تطل على شارع 26 يوليو و3 أبراج تطل على كورنيش النيل و2 تطل على شارع الجلاء، وسيتم استكمال البناء فى باقى المساحات الفضاء فى الفترة القادمة.
 

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