اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 01:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد أعمال تنفيذ توسعة كوبرى الجامعة بالمنصورة

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 ص
شاهد أعمال تنفيذ توسعة كوبرى الجامعة بالمنصورة توسعة كوبرى الجامعة بالمنصورة
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة النقل، صورا توضح نسب تنفيذ توسعة كوبرى جامعة المنصورة، والتي توضح قرب افتتاح أعمال التوسعة، حيث تبلغ تكلفة توسعة الكوبري 190 مليون جنيه، ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة.
 
ويعد الكوبري نقل نوعية فى حركة النقل بمدينة المنصورة لإنهاء تكدسات السيارات بالمنطقة، وصعوبة الحركة أوقات الذروة.
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2022، أصدر قرارا بتوسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها.
 
 
 
285845797_330387529258310_2329267286369221214_n
 

 

286008578_330387472591649_7477024472901600666_n
 

 

285941650_330387435924986_2705704205046501432_n
 

 

285950473_330387409258322_9025869088040962243_n
 

 

286068059_330387579258305_6735019790471229378_n
 

 

 


المنصورة

الطرق والكباري

النقل

كوبري الجامعة المنصورة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة