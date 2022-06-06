اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سلطنة عمان تبحث مع الاتحاد الأوروبي إعفاء مواطنيها من تأشيرة "شنجن"

الإثنين، 06 يونيو 2022 10:23 م
سلطنة عمان تبحث مع الاتحاد الأوروبي إعفاء مواطنيها من تأشيرة "شنجن" سلطنة عمان - أرشيفية
أ ش أ

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عُقدت، اليوم الإثنين، الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارة الخارجية العمانية وجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث العلاقات الثنائية بين السلطنة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، والإجراءات الرامية إلى تحقيق إعفاء مواطني سلطنة عُمان من تأشيرة "شنجن".

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن الجانب العُماني ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، والجانب الأوروبي، أنريكي مورا نائب الأمين العام والمدير السياسي لجهاز العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


سلطنة عمان

الاتحاد الأوروبى

شنجن

تأشيرة شنجن


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