اليوم السابع
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سقوط لصوص سرقوا مدرسة بأسلوب تسلق السور بالشرابية

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:20 ص
سقوط لصوص سرقوا مدرسة بأسلوب تسلق السور بالشرابية ضبط متهم_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بمعمل المدرسة وسرقة (جهاز تليسكوب - شاشة كمبيوتر - طابعة - موتور - ميكروفون – مروحة) من داخل المعمل.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق السور وكسر القفل، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 

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