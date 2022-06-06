اليوم السابع
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سقوط أجزاء من مساكن المأوى غرب الإسكندرية دون إصابات

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:39 م
سقوط أجزاء من مساكن المأوى غرب الإسكندرية دون إصابات صورة للعقار
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقى حى الجمرك بالإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من مساكن المأوى، حيث تم توجيه بلاغ إلى الدكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك بسقوط أجزاء من مساكن المأوى باللبان دون إصابات.

من جهة أخرى وبناءً على تعليمات دكتورة رباب مدنى رئيس حى الجمرك، قامت الإدارات المعنية بالحى اليوم بالتوجه للعقار الكائن 11 الشيخ جنيد الجمرك، والصادر له قرار هدم رقم 91 لسنة 1992، حيث تمت إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة التفتيش البيئى على المحال بنطاق الأحياء قامت إدارة شئون البيئة بشن حملة للتفتيش البيئى على الاشتراطات البيئية، والإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهى، وذلك بشارع حسن عاصم وإسماعيل صبرى والسيالة وطريق 26 يوليو.

وتم التنبيه على أصحاب الكافيهات بالالتزام بمستوى الصوت المسموح به قانونا لعدم إزعاج المواطنين، وكذلك تمت إعادة التفتيش على بعض المحال التى سبق إنذارها وتبين التزام البعض وإزالة المخالفات، فتم تحرير أربعة إنذارات، ومحضر مخالفة بيئية، وسيتم إعادة المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم الالتزام.


الاسكندرية

حي الجمرك

مساكن المأوى

احياء الاسكندرية


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