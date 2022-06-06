سفير مصر لدى كوريا الجنوبية يشارك بيوم الذكرى الـ 67 في مقبرة سول

كتب: أحمد جمعة

شارك السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية، في مراسم الاحتفال بيوم الذكرى الـ 67 التي أقيمت في مقبرة سول الوطنية بجمهورية كوريا، وذلك بحضور الرئيس الكوري يون سيوك يول، بمشاركة مجموعة كبيرة من قيادات الجيش الكوري وأعضاء الحكومة الكورية.

كان الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" قد أكد اليوم الإثنين أن بلاده ستقوم برد حازم وصارم على أي استفزاز من جارتها الشمالية، حيث أطلقت سول وواشنطن عددا من الصواريخ في وقت سابق من اليوم، ردا على إطلاق بيونج يانج ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقى فى استعراضها الثامن عشر للقوة هذا العام.

وقال "يون" - في إشارة إلى إطلاقها الصواريخ أمس الأحد، وذلك خلال مراسم الاحتفال بيوم الذكرى السابع والستين التي أقيمت في مقبرة سول الوطنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "حتى في هذه اللحظة، تتقدم التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية"، محذرا من أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى التهديد ليس فقط للسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولكن أيضا في شمال شرق آسيا والعالم.

وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أن إدارته ستعزز ردع التهديدات النووية والصاروخية، مؤكدا أنها سترد بحزم وصارم على أي استفزاز كوري شمالي، مع التأكد من عدم وجود أي ثغرات في حماية أرواح وممتلكات الشعب الكوري.

وأشارت "يونهاب" إلى أن الرئيس "يون" يتخذ موقفا أكثر تشددا تجاه كوريا الشمالية من سلفه الرئيس السابق "مون جيه-إن"، الذي فشلت محاولاته لبناء السلام من خلال المحادثات مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون" في منع النظام من تطوير برامج أسلحته.

يشار إلى أنه في القمة التي عُقدت في سول الشهر الماضي، اتفق "يون" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" على بدء المناقشات لتوسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، كما أعادت القمة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع لحماية كوريا الجنوبية، بما في ذلك القدرات النووية الأمريكية.