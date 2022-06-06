سريلانكا تفرج عن طائرة روسية بعد احتجازها بسبب شكوى من شركة أيرلندية

أ ش أ

أفرجت السلطات في سريلانكا عن طائرة روسية بعد احتجازها لفترة بسبب شكوى من شركة تأجير طائرات أيرلندية.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن الطائرة إيرباص (إيه 330) - التي تشغلها شركة إيروفلوت الروسية - أقلعت من سريلانكا في طريقها إلى روسيا اليوم الإثنين، وفقا لمصدر بمطار سريلانكا الدولي.

وفي وقت سابق، أخرت سلطات الطيران في سريلانكا مغادرة الطائرة إيرباص إيه 330 التابعة لشركة إيروفلوت في مطار باندارانايكا الدولي ووافقت المحكمة التجارية العليا في كولومبو على شكوى شركة سيليستال الأيرلندية للطيران لتأجير الطائرات ضد شركة إيرفلوت الروسية ومنعت طائرات الشركة من مغادرة البلاد.

ومن المقرر عقد جلسة استماع للمحكمة بشأن رفع التوقيف عن الطائرة في 8 يونيو 2022 .. وتم إيواء حوالي 200 راكب روسي في فنادق بالعاصمة كولومبو يومي السبت والأحد الماضيين، ونقلت رحلتا إيروفلوت الركاب الذين كانوا عالقين في سريلانكا إلى روسيا .

وأوقفت محكمة سريلانكية اليوم /الإثنين/ الحكم القضائي الذي يمنع الطائرة من مغادرة سريبلانكا .. وتم اتخاذ القرار بعد أن نظرت المحكمة التجارية العليا في كولومبو في التماس قدمه المدعي العام.