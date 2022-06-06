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زيلينسكى: 2500 جندى أوكرانى استسلموا للقوات الروسية بمصنع آزوفستال

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:12 م
زيلينسكى: 2500 جندى أوكرانى استسلموا للقوات الروسية بمصنع آزوفستال زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، أن 2500 جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مصنع آزوفستال، آخر معقل لقوات أوكرانيا في مدينة ماريوبول، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الأوكرانى، إن حوالي 2500 جندي أوكراني من آزوفستال موجودين في الأسر لدى الروس، موضحا أن قضية تبادل الأسرى تتولاها دائرة المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ترفض عقد محادثات سلام مع روسيا بناء على تعليمات من دول الغرب.

وأوضح لافروف - خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "أوكرانيا لا ترغب في التفاوض، رفضت ذلك بالفعل، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أنها تفعل ذلك بناء على تعليمات من قيادة العالم الغربي".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أوكرانيا قدمت أكثر الاقتراحات واقعية حتى الآن يوم 29 مارس الماضي عندما التقت وفود روسيا وأوكرانيا في اسطنبول.

وتابع: "لكن بعدها تراجع الجانب الأوكراني، من نفسه أو بناء على أوامر من واشنطن أو لندن أو بروكسل"، مضيفا أن كييف تطالب حاليا "ببعض التخيلات" فيما يخص الحاجة للعودة إلى الوضع كما كان قبل 24 فبراير الماضي.

 

 

 


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