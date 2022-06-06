زيلينسكى: تواصلت مع جونسون بشأن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة لأوكرانيا

وكتب زيلينسكي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الاثنين، إنه "يبحث مع جونسون عن طرق لتجنب أزمة الغذاء وفتح الموانئ " .



وأضاف: " تحدثت عن الوضع على الجبهة. تلقيت تأكيدا بإرسال حزمة دعم دفاعي محسن جديدة لأوكرانيا. وأثرنا موضوع تكثيف العمل على الضمانات الأمنية. بالتعاون مع بريطانيا نحن نبحث عن طرق لتجنب أزمة الغذاء وإلغاء حظر الموانئ".



كان وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.