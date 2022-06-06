اليوم السابع
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روسيا صدرت 620 ألف طن من القمح عبر موانئ البلاد الأسبوع الماضى

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:08 م
روسيا صدرت 620 ألف طن من القمح عبر موانئ البلاد الأسبوع الماضى قمح - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن روسيا صدرت 620 ألف طن من القمح عبر موانئ البلاد الأسبوع الماضي. 

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده سيواصل مساره نحو الانفتاح والتعاون الدولي الواسع النطاق. 

وقال بوتين في رسالة للمشاركين والضيوف في منتدى سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي، نُشرت اليوم الإثنين على موقع الكرملين الرسمي، "إنني على قناعة بأن العقد الحالي سيصبح بالنسبة لروسيا فترة لتعزيز السيادة الاقتصادية، والتي تتضمن تسريع تطوير بنيتها التحتية وقاعدتها التكنولوجية وزيادة النوعية على مستوى تدريب المتخصصين".

وأضاف الرئيس الروسي:" سنعمل على تشكيل نظام مالي مستقل وفعال، وسيعتمد الاقتصاد الروسي بشكل متزايد على المبادرة الخاصة، وبالطبع سيحافظ على مسار من الانفتاح والتعاون الدولي الواسع". 

يذكر أن النسخة الـ 25 للمنتدى في مدينة سان بطرسبرج ستقام في الفترة الممتدة ما بين 15 و18 يونيو الجاري.

 


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