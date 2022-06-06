روسيا تستحدث مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية المخصصة لمراقبة البيئة

وذكر بيان صادر عن الموقع الرسمي الروسي للمعلومات القانونية حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "أن ميشوستين وافق على خطة عمل لتنفيذ سياسة الدولة في مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية لصالح تحديث الاقتصاد الروسي، ووفقا للخطة وبحلول (2025) من المفترض أن تستحدث روسيا مجموعة دائمة من الأقمار الصناعية المخصصة للأرصاد الجوية والمائية وعلوم المحيطات".



وأضاف البيان "أنه تمت الموافقة على خطة العمل للفترة ما بين (2022) و(2025) لتنفيذ أساسيات سياسة الدولة في مجال استخدام نتائج الأنشطة الفضائية في سبيل تحديث اقتصاد الاتحاد الروسي وتطوير مناطقه حتى عام 2030، ووقع رئيس الوزراء على الخطة".



وتخطط روسيا لتجهيز أقمارها الجديدة أيضا بمواصفات وتقنيات حديثة تساعدها على رصد الأحوال الجوية على مدار الساعة، وتقنيات لقياس معدلات الارتفاع، وتقنيات لرصد الصواعق، وتقنيات لرصد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في طبقات الغلاف الجوي.