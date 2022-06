رماد بركان جبل بولوسان فى الفلبين يغطى القرى ويثير الذعر.. فيديو

أصاب ثوران بركان جنوب شرق العاصمة الفلبينية السكان بالفزع، بعد أن تناثر الرماد فى القرى المجاورة، ورفعت السلطات مستوى التأهب عند جبل بولوسان الواقع بمحافظة سورسوغون عقب الثوران الذى استمر 17 دقيقة أمس الأحد.

وأطلق بركان جبل يقع جنوب شرق العاصمة الفلبينية الرماد والبخار لنحو كيلومتر واحد فى السماء، فى ثوران وجيز مصحوب بالبخار، ، ناثرا الرماد فى القرى المجاورة ومصيبا السكان بالفزع، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

VIDEO: A volcano in the eastern Philippines spewed a huge, dark cloud on Sunday, prompting evacuations from ash-covered towns while authorities warned of possible further eruptions pic.twitter.com/EJL5ISOKQH