رماد بركان جبل بولوسان فى الفلبين يغطى القرى ويثير الذعر.. فيديو

وكالات الأنباء

أصاب ثوران بركان جنوب شرق العاصمة الفلبينية السكان بالفزع، بعد أن تناثر الرماد فى القرى المجاورة، ورفعت السلطات مستوى التأهب عند جبل بولوسان الواقع بمحافظة سورسوغون عقب الثوران الذى استمر 17 دقيقة أمس الأحد.

وأطلق بركان جبل يقع جنوب شرق العاصمة الفلبينية الرماد والبخار لنحو كيلومتر واحد فى السماء، فى ثوران وجيز مصحوب بالبخار، ، ناثرا الرماد فى القرى المجاورة ومصيبا السكان بالفزع، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

VIDEO: A volcano in the eastern Philippines spewed a huge, dark cloud on Sunday, prompting evacuations from ash-covered towns while authorities warned of possible further eruptions pic.twitter.com/EJL5ISOKQH — AFP News Agency (@AFP) June 6, 2022

ورفع المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل مستوى التأهب عند جبل بولوسان الواقع بمحافظة سورسوغون عقب الثوران الذي استمر 17 دقيقة، لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى ثوران كبير وشيك.

وأظهر بولوسان، وهو أحد أكثر البراكين نشاطا في البلاد، علامات على الاضطراب بإطلاق الرماد والبخار عن نحو متقطع في السنوات الأخيرة.

وقال معهد البراكين الحكومي عن بولوسان "إنه في حالة غير طبيعية حاليا"، وطلب من المواطنين الابتعاد عن منطقة الخطر الدائم التي يبلغ طولها 4 كيلومترات حول البركان.

وتساقط الرماد على سبع قرى في الأقل ببلدة جوبان الساحلية وبالقرب منها عند سفح بولوسان، حيث طلب من المواطنين البقاء في منازلهم وارتداء أقنعة.

كما تم نصح سائقي السيارات بالقيادة بحذر على الطرق المغطاة بالرماد والطين.

وقال المسؤولون إنهم يقومون بتقييم ما إذا كان سيتم إجلاء السكان، وخاصة النساء الحوامل وكبار السن والأطفال، من القرى التي تساقط عليها الرماد.