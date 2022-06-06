رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحزبه قبل "سحب الثقة".. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

خاطب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه، وفي ‏رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل ‏صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.‏

كما وافق على أن بعض الانتقادات الموجهة إليه بشأن حفلات داونينج ستريت التي خرقت قواعد ‏إغلاقات كورونا كانت عادلة، لكنه يقول إنه رد على ذلك، ويدعي أن الحزب لديه الآن "فرصة ذهبية" ‏لترك القضية وراءه.‏

قال جونسون: "أعلم أنه خلال الأشهر الأخيرة تعرضت لانتقادات شديدة، وأعلم أن هذه التجربة كانت ‏مؤلمة للحزب بأكمله.. ربما كان بعض هذا النقد عادلاً، وبعضه كان أقل من ذلك، حيثما كانت هناك ‏نقاط صحيحة، فقد استمعت وتعلمت وقمت بتغييرات كبيرة."‏

وأضاف: "سأواصل بالطبع الاستماع والتعلم من الزملاء حول التحسينات التي ترغب في رؤيتها، لكن لا ‏يمكنني التأكيد كثيرًا على أن لدينا فرصة ذهبية لوضع هذا وراءنا الآن.. مع دعمكم، أعتقد أننا الليلة ‏لدينا جائزة عظيمة في متناول أيدينا، يمكننا وضع حد للهوس المفضل لوسائل الإعلام. يمكننا الاستمرار ‏في العمل دون توقف الضوضاء"‏.

وتابع: رئيس الوزراء البريطاني: "وأنا على ثقة تامة من أنه إذا تمكنا من التوحد في الأيام المقبلة، ‏فسننتصر مرة أخرى في الوقت المناسب، ونرد ثقة 14 مليونًا ممن صوتوا لنا، وسنواصل خدمة البلد ‏الذي نحبه"‏.

‏وأشار بوريس جونسون خلال رسالته لحزب المحافظين أن المحافظين تحت قيادته حققوا أكبر ‏انتصار انتخابي لهم منذ 40 عامًا.‏