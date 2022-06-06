اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 يونيو 2022 07:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحزبه قبل "سحب الثقة".. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:10 م
رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحزبه قبل "سحب الثقة".. اعرف التفاصيل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه، وفي ‏رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل ‏صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.‏
 
كما وافق على أن بعض الانتقادات الموجهة إليه بشأن حفلات داونينج ستريت التي خرقت قواعد ‏إغلاقات كورونا كانت عادلة، لكنه يقول إنه رد على ذلك، ويدعي أن الحزب لديه الآن "فرصة ذهبية" ‏لترك القضية وراءه.‏
 
قال جونسون: "أعلم أنه خلال الأشهر الأخيرة تعرضت لانتقادات شديدة، وأعلم أن هذه التجربة كانت ‏مؤلمة للحزب بأكمله.. ربما كان بعض هذا النقد عادلاً، وبعضه كان أقل من ذلك، حيثما كانت هناك ‏نقاط صحيحة، فقد استمعت وتعلمت وقمت بتغييرات كبيرة."‏
 
وأضاف: "سأواصل بالطبع الاستماع والتعلم من الزملاء حول التحسينات التي ترغب في رؤيتها، لكن لا ‏يمكنني التأكيد كثيرًا على أن لدينا فرصة ذهبية لوضع هذا وراءنا الآن.. مع دعمكم، أعتقد أننا الليلة ‏لدينا جائزة عظيمة في متناول أيدينا، يمكننا وضع حد للهوس المفضل لوسائل الإعلام. يمكننا الاستمرار ‏في العمل دون توقف الضوضاء"‏.
 
وتابع: رئيس الوزراء البريطاني: "وأنا على ثقة تامة من أنه إذا تمكنا من التوحد في الأيام المقبلة، ‏فسننتصر مرة أخرى في الوقت المناسب، ونرد ثقة 14 مليونًا ممن صوتوا لنا، وسنواصل خدمة البلد ‏الذي نحبه"‏.
 
‏وأشار بوريس جونسون خلال رسالته لحزب المحافظين أن المحافظين تحت قيادته حققوا أكبر ‏انتصار انتخابي لهم منذ 40 عامًا.‏
 
 

المملكة المتحدة

بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانيا

المحافظين

اخبار بريطانيا

جونسون


الموضوعات المتعلقة

اثنين الحسم.. حفلات "داونينج ستريت" تحدد مصير بوريس جونسون.. البرلمان يصوت على سحب الثقة والنتيجة تعلن مساء.. رئيس الوزراء يحتاج لـ180 صوتا للنجاة.. وخسارته تعنى اختيار زعيم جديد وراب الأقرب للزعامة المؤقتة

الإثنين، 06 يونيو 2022 04:00 م

جارديان: بوريس جونسون يحتاج لـ180 صوتا للنجاة من تصويت سحب الثقة اليوم

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:19 م

زيلينسكى: تواصلت مع جونسون بشأن حزمة المساعدات البريطانية الجديدة لأوكرانيا

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:10 م

جونسون فى مواجهة شرسة مع حزبه.. نواب المحافظين يجرون تصويتا اليوم على سحب الثقة من رئيس الحكومة البريطانى على خلفية سلسلة أزمات أبرزها فضيحة الحفلات.. واجتيازه التصويت يجعله محصنا ضد أى إجراء مماثل لمدة عام

الإثنين، 06 يونيو 2022 01:00 م



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة