رئيس وزراء بريطانيا يوجه رسالة لحزبه قبل "سحب الثقة".. اعرف التفاصيل

خاطب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البرلمان قبل بدء التصويت على سحب الثقة منه، وفي رسالة جونسون إلى المحافظين أشار إلى أنه يمكن الوثوق به لتقديم حلول "جريئة ومبتكرة" لمشاكل صعبة وطويلة الأمد وقد اثبت ذلك بالفعل سابقا.
كما وافق على أن بعض الانتقادات الموجهة إليه بشأن حفلات داونينج ستريت التي خرقت قواعد إغلاقات كورونا كانت عادلة، لكنه يقول إنه رد على ذلك، ويدعي أن الحزب لديه الآن "فرصة ذهبية" لترك القضية وراءه.
قال جونسون: "أعلم أنه خلال الأشهر الأخيرة تعرضت لانتقادات شديدة، وأعلم أن هذه التجربة كانت مؤلمة للحزب بأكمله.. ربما كان بعض هذا النقد عادلاً، وبعضه كان أقل من ذلك، حيثما كانت هناك نقاط صحيحة، فقد استمعت وتعلمت وقمت بتغييرات كبيرة."
وأضاف: "سأواصل بالطبع الاستماع والتعلم من الزملاء حول التحسينات التي ترغب في رؤيتها، لكن لا يمكنني التأكيد كثيرًا على أن لدينا فرصة ذهبية لوضع هذا وراءنا الآن.. مع دعمكم، أعتقد أننا الليلة لدينا جائزة عظيمة في متناول أيدينا، يمكننا وضع حد للهوس المفضل لوسائل الإعلام. يمكننا الاستمرار في العمل دون توقف الضوضاء".
وتابع: رئيس الوزراء البريطاني: "وأنا على ثقة تامة من أنه إذا تمكنا من التوحد في الأيام المقبلة، فسننتصر مرة أخرى في الوقت المناسب، ونرد ثقة 14 مليونًا ممن صوتوا لنا، وسنواصل خدمة البلد الذي نحبه".
وأشار بوريس جونسون خلال رسالته لحزب المحافظين أن المحافظين تحت قيادته حققوا أكبر انتصار انتخابي لهم منذ 40 عامًا.
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