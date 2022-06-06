رئيس وزراء أستراليا يؤكد للرئيس الأندونيسى حضور قمة العشرين رغم مشاركة روسيا

كتبت: هناء أبو العز

أكد رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز أنه سيحضر اجتماع مجموعة العشرين المقرر عقده في بالي نوفمبر المقبل رغم حضور روسيا للقمة.

وقال ألبانيز، خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بقصر بوجور الرئاسي في جزيره جاوة الإندونيسية، إن أستراليا ستأتي إلى بالي في نوفمبر لأن مجموعة العشرين "بالغة الأهمية في هذا الوقت من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي".

وأضاف أن العمل مع إنجونيسيا سيكون أكثر السبل فاعلية لمعالجة التحديات العديدة التي يواجهها العالم بعد جائحة كوفيد-19 لاستكشاف سبل الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وعلاوة على ذلك، ناقش ألبانيز وجوكو ويدودو المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي واستدامة سلسلة الإمداد الغذائي ، بما في ذلك توريد القمح ، في خضم الوضع العالمي الحالي المليء بالتحديات، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وأشار الرئيس الإندونيسي إلى أنه يرحب بمبادرة رئيس الوزراء الأسترالي لتعزيز البنية التحتية الإندونيسية الأسترالية والشراكة في مواجهة تغير المناخ.