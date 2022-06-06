رئيس مدينة سفاجا: الانتهاء من تنفيذ مشروع المظلات السياحية يوليو المقبل.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا اليوم، أعمال التشطيبات النهائية لعملية إنشاء مظلات انتظار ركاب السيارات ضمن خطة وزارة السياحة التي تشرف على تنفيذها الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم إنشاء 34 مظلة خرسانية بشكل ديكوري سياحي راقي، بتكلفة 1.5 مليون جنيه مصري موزعة على كافة أنحاء المدينة، لمستخدمي السيارات الميكروباص.

وأضاف رئيس المدينة أن فريق العمل من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية أوشك على الانتهاء من أعمال التنفيذ، حيث تم تنفيذ أكثر من 90٪ من مراحل المشروع السياحي وذلك بإقامة مجموعة من المظلات كاستراحات سياحية واختيار مواقع المظلات في عدد من المناطق منها (منطقة سفاجا البلد_ والاشغال العسكري_ مجلس المدينة_ العرايشي_ كيلو 8).

وأشار رئيس المدينة، إلى أن فكرة المشروع، يأتى فى إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تنشيط الحركة السياحية حيث تشهد المدينة إقبال كبير من قبل المواطنين والسياح؛ نظرا لما تتميز به من طبيعة ساحلية وتعد نقطة التقاء بين عدد من المحافظات لذلك تقرر إقامة مجموعة من المظلات تفي بحاجة أعداد الزوار.

وأكد على أن مؤسسات الدولة تسعي إلي تضافر الجهود بما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع وبالتعاون مع المشاركة المجتمعية في إقامة المشاريع الخدمية والتجميلية، ، موجها بمراعاة جمالية التنفيذ بأن تكون اللمسات الخارجية معبرة عن طبيعة المدينة.

وقد أشرف رئيس المدينة على اختيار الألوان وأنواع السيراميك وخامات التشطيبات النهائية بالتنسيق مع قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، ومن المنتظر استلام المشروع في بداية شهر ليوليو.



رئيس مدينة سفاجا اليوم، يتابع أعمال التشطيبات النهائية لعملية إنشاء مظلات إنتظار ركاب السيارات (3)



رئيس مدينة سفاجا اليوم، يتابع أعمال التشطيبات النهائية لعملية إنشاء مظلات إنتظار ركاب السيارات (1)