رئيس مجلس القيادة اليمنى يتوجه للكويت لبحث جهود السلام ببلاده

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توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، إلى دولة الكويت في مستهل جولة خارجية تركز على العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة، وسبل البحث في أولويات الدعم المطلوب للاقتصاد اليمني، وجهود استعادة الدولة.

وقال مصدر إعلامي بالرئاسة اليمنية - في تصريحات أوردتها قناة (اليمن) الفضائية، اليوم /الاثنين/- إن "الجولة الرئاسية الجديدة، تأتي في إطار التشاور مع الأشقاء بدول مجلس التعاون حول التحديات الأمنية المشتركة، ومستجدات الجهود الخليجية، والأممية والدولية؛ لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، مع استمرار تعنت المليشيا الحوثية إزائها".

وثمن المصدر، الدعم السخي لدولة الكويت ضمن تحالف دعم الشرعية -بقيادة المملكة العربية السعودية-، ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية في مختلف المراحل، وصولا إلى دورها المتميز خلال سنوات الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

ويرافق الرئيس رشاد العليمي، عضو مجلس القيادة فرج البحسني، ووفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، بالإضافة إلى وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حميد، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح.