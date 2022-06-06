رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر

فريق المحافظات

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يأتى ضمن زيارة رئيس جامعة الأزهر لتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشبين الكوم، ودعما للتواصل بين الجامعات المصرية.



ورحب مبارك بمحافظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر فى رحاب جامعة المنوفية، مشيدا بحجم التعاون بين جميع الأطراف لخدمة العملية التعليمية، مؤكدا أن الأزهر الشريف مؤسسة عالمية تهدف لنشر قيم التسامح والتعاون من أجل خدمة الإنسانية.



وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة وجامعة الأزهر في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية، وأهمية التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق خطط التنمية المستدامة، والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية التى تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وحضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، المحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة، والوفد المرافق لرئيس جامعة الأزهر.



ومن جانب أخر تشارك جامعة المنوفية اليوم بوفد طلابي مكون من 500 طالب وطالبة من الكليات المتخصصه في المجال الطبي في فاعليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول والذي ينهي فاعلياته غدًا الثلاثاء، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



ويعد المؤتمر الطبي الإفريقي الأول "Africa Health ExCon" الذي يتم فاعلياته تحت إشراف ورعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب هو أول مؤتمر طبي متخصص في إفريقيا، و ينظم بمشاركة أكثر من 400 عضو من غرفة الرعاية الصحية وعدد من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في مختلف خدمات القطاع الطبي على رأسها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وإتحاد المستشفيات العربية وعدد من ممثلي وزارة الصحة الإفريقية.



ويشارك في فاعليات التنظيم الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الشباب بالجامعة وإشراف فني طارق كمال مدير إدارة إعداد القاده بالجامعة .



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



