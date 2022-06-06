رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشبين الكوم

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بجولة تفقدية لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الثاني اليوم الاثنين، في مادة الديناميكا، حيث تفقد رئيس الجامعة لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وشدد الدكتَور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.

كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة الشيخ محمد أبو العنين رئيس لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووكلاء اللجنة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت الماضي بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، وقد قام رئيس الجامعة بتفقد لجنة معهد القاهرة بالعباسية يوم السبت الماضي.

يأتى ذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقاهرة والأقاليم وتأكيدا على التعاون التام بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المختلفة ( الجامعة - قطاع المعاهد الأزهرية - مجمع البحوث الإسلامية).