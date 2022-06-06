رأس البر تستقبل زوارها بكنس الشوارع ودهان الأرصفة.. صور

دمياط معتز الشربينى

قامت الوحدة المحلية برأس البر بمحافظة دمياط، بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والحدائق والمتنزهات العامة تماشيا مع بدء تشغيل المصيف فعليا مع أول يونيو الجاري

حيث تمت أعمال المراجعة الدورية وصيانة أعمدة الإنارة العامة وصيانة الكشافات والكابلات الخاصة بها وزراعة أعمدة جديدة بشوارع المدينة، وذلك في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكافة الخدمات والمرافق بالمدينة.

قام قطاع النظافة بالتنسيق مع الورش الفنية وقسم الإشغالات بالوحدة برفع كفاءة شارع 63 حيث تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة وطلاء البردورات الأرصفة قص الحشائش والنجيل على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى للشارع بالإضافة لأعمال كنس الرمال ورفع المخلفات والإشغالات المخالفة ، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة المساحات الخضراء وتطوير الشوارع بجميع مناطق المدينة.

يأتى ذلك تحت إشراف وليد الشهاوى القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، ونواب رئيس الوحدة المحلية،

جانب من اعمال النظافة بمدينة راس البر (6)



جانب من اعمال النظافة بمدينة راس البر (1)



جانب من اعمال النظافة بمدينة راس البر (2)



جانب من اعمال النظافة بمدينة راس البر (3)



جانب من اعمال النظافة بمدينة راس البر (4)