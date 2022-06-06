اليوم السابع
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دورة تدريبية لصناعة السجاد نصف الآلى بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع قومى المرأة

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:18 م
دورة تدريبية لصناعة السجاد نصف الآلى بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع قومى المرأة دورة تدريبية لصناعة السجاد
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الدورة، دورة تدريبية مجانية على صناعة السجاد النصف آلي "الهاند تافت" بالمصنع التعليمي بكلية التربية النوعية بالجامعة، برعاية رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، والدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف وتدريب الدكتور أماني شاكر، أستاذ النسيج، ومقرر فرع المجلس، وعميد كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، بمعاونة الدكتور رشا عاطف، والمعيدة آية رمضان، وبتنسيق شاهندا كمال، وحضور رباب أبو الديار من فرع المجلس.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف، دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام إدارة الجامعة بدعم ونشر وتطوير الحرف اليدوية وتحويلها لصناعات صغيرة، في إطار تنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى تشجيع الشباب ودعم المهن الحرفية ، لإتاحة المزيد من فرص العمل وتصدير إنتاجهم المميز إلى الخارج، انطلاقا من دور الجامعة في المشاركة المجتمعية وتشجيع ريادة الأعمال.

وقالت الدكتور أماني شاكر، أن إقامة مصنع لهذه الصناعة الفريدة من نوعها من المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى أموال كبيرة لإقامتها والتي يحتاجها السوق داخل وخارج مصر، مؤكدة بأن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة واستهدف التدريب  14سيدة وفتاة من قرى حياة كريمة مركز مطوبس ليكونوا نواة لتدريب السيدات في هذه القرى.

 


كفر الشيخ

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كليم

كلية تربية

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المجلس القومي للمرأة


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