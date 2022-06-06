خروج عربات قطار عن القضبان بمحطة بلقاس في الدقهلية دون وقوع إصابات

كتب شريف الديب

خرج قطار عن القضبان بمحطة مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية وذلك خلال عبور القطار المتجه بين مدينتى (شربين-طنطا) وتحرك ونش من قبل هيئة السكك الحديدية بمدينة المنصورة لسرعة رفع القطار وعودته إلى القضبان مرة أخرى دون خسائر مادية أو بشرية.

وقال بيان صادر عن رئاسة مركز ومدينة بلقاس فى محافظة الدقهلية، أن عربة من القطار المتجهة من (شربين - طنطا) خرجت عن القضبان والذى يحمل رقم 3911 مضيفا لأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكلف الدكتور عمرو عبد العاطى، رئيس المدينة، كل من وليد الموجى مدير المكتب الفنى، ومحمود خليل مدير العلاقات العامة وأحمد عادل مدير المتابعة وحاتم عطوه مدير إدارة المواقف، وبحضور المقدم محمد جمعة مأمور مركز شرطة بلقاس، بالوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير سيارات اتجاه مراكز شربين وبيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال رئيس مدينة بلقاس أنه جرى استدعاء ونش من قبل هيئة السكك الحديدية بالمنصورة، وتجرى المعاينات اللازمة بحضور اللجنة الفنية لهيئة سكك حديد مصر وشرطة النقل والمواصلات.



خروج قطار من على القضبان بالدقهلية (2)



خروج قطار من على القضبان بالدقهلية (3)