خالد عبدالغفار يؤكد دعم مصر للقضاء على "فيروس سي" بدولة جنوب السودان

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، «يولاندا أويل» وزيرة الصحة بدولة جنوب السودان، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزيرين بحثا استمرار التعاون للقضاء على مرض فيروس «سي» بدولة جنوب السودان أسوة بتجربة مصر الرائدة في هذا المجال.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاء تضمن مناقشة سبل توفير احتياجات المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة لاكتشاف وعلاج مرضى فيروس «سي» سواء من كواشف الفحص أو الأدوية، أو الأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، في هذا الصدد، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية.

وأشار «عبدالغفار» إلى مناقشة توسيع التعاون في مجالات تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الصحية في دولة جنوب السودان، من خلال توفير برامج تدريبية قصيرة في التخصصات الطبية المختلفة وفقًا لاحتياجات الدولة الشقيقة.

ولفت إلى تأكيد الوزير على أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، ساهم في خلق فرص كبيرة للحوار والمناقشات بين مسئولي الصحة بالقارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الإمكانيات المتاحة والاحتياجات المختلفة للبلدان، لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على شعوب القارة.