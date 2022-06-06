حياة كريمة.. محافظ الإسماعيلية يتفقد اصطفاف سيارات الإسعاف الجديدة.. صور

وتم وصول 17 سيارة إسعاف مجهزة حديثة موديل العام 2022، بها كافة الإمكانيات من جهاز تنفس صناعي، وغرفة عناية مركزة ومتطورة، جهاز إنعاش قلبي رئوي، وجهاز صدمات ومونيتور، وجهاز رسم قلب، بالإضافة إلي أن هذه السيارات متصلة لاسلكيًا علي الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لإعطاء بيانات المصاب، أو المريض مباشرة، وإرسالها للمستشفى، لتوجيه المريض أو المصاب إلي التخصص المطلوب مباشرة.

وخلال تفقد الإصطفاف، شاهد محافظ الإسماعيلية تنفيذ محاكاة لإنقاذ مصاب، قام بها مسعفوا هيئة الإسعاف بالإسماعيلية وتم التعامل طبقا للتعليمات القياسية للإسعاف خلال المدة الزمنية اللازمة باستخدام كافة إمكانيات السيارات الجديدة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن منظومة الصحة بالإسماعيلية دائما في حالة تطوير حيث شهدت المحافظة خلال الفترات السابقة العديد من الاحداث والإضافات المتميزة في قطاع الصحة والتي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل مشيرًا إلي أن انضمام 14 سيارة إسعاف جديدة وحديثة لأسطول سيارات الإسعاف يعد انجازًا جديدًا تشهده المحافظة لصالح المواطن في الإسماعيلية.

وعلي جانب آخر، أوضح الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية انه تنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية تم تنفيذ تدريب للإسعافات الأولية وحالات الغرق وضيق التنفس لمسعفي شواطئ ونوادي المحافظة بالتزامن مع قدوم فصل الصيف وموسم الإجازات واستقبال زوار المحافظة للإستمتاع بأوقاته بدون أي مشاكل بالإضافة إلي استعدادات مرفق الإسعاف بالدفع بسيارات إسعاف بالقرب من أماكن الشواطئ.