حياة كريمة.. جامعة حلوان تنظم قافلة طبية لمنطقة كفر العلو

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدى قائم بعمل رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ريــــادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بقـــــيـــــادة الأستاذ الدكتور وليـــد محــمـــد الســروجـــى عمــيـــد كــلــيـــة الطـــــب، إشـــــراف الدكتورة نرفانا حسين مستشار رئيس الجامعة لقطاع تنمية البيئة وخدمة المجتمع للخدمات الصحية.

وأقيمت القافلة الطبية في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالقري الأكثر احتياجاً من خلال تفعيل العديد من القوافل الطبية بتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" للنهوض بتلك القري وخدمة الأهالى ، وأنطلاقاً من مسؤلية كلية الطب ـ جامعة حلوان بأهمية العمل المجتمعى وخدمة المناطق المحيطة بالجامعة وإيماناً من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية بتقديم رسالته في خدمة وتنمية المجتمع ورفع الوعى عند الأهالى وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يعيشوا حياه صحية كريمة عن طريق الكشف المجانى للأهالى ،توفير الأدوية بالمجان وتوعيتهم بندوات تثقيفية للمناطق الأكثر أحتياجاً.

كما شاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة إيمانا بأهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية وتزويدهم بالخبرة الجماعية بمشاركتهم الإيجابية التى تعود بالنفع على المجتمع.

واشتملت القافلة على عدد من التخصصات الآتية، وهي جراحة العظام، الامراض الصدرية، علاج الأورام، أمراض الباطنة العامة، طب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة.

وتم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجاناً و بلغ العدد (526) مريضا تم تقديم العلاج لهم بقدر الإمكان وتوفير الأدوية وصرفها بالمجان.

كما تم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، الفحص الدورى والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، وتم توزيع إرشادات توعوية على الأهالى لتحقيق أكبر استفادة وقائية توعوية ممكنة.

وكان لطلاب كلية الطب مشاركة فعّالة في هذه القافلة بتواجدهم في العيادات التخصصية وبجانب الأطباء ونشر التوعية بين الأهالى وتنظيم وتوجيه المرضي .

وشارك في القافلة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء المشاركين من كلية الطب في القافلة وهم في مجال علاج الأورام د. نرفانا مجدى حسين، الدكتور محمد صلاح محمود، وفي تخصص جراحة العظام الدكتور محمد السيد أحمد، الدكتور أحمد السعيد عبد الله، وفي تخصص الأمراض الصدرية الدكتور عمر السيد محمد فتحى، الدكتورة نسمة على جودة، وفي تخصص الأنف والأذن والحنجرة الدكتور وليد أحمد محى الدين، الدكتور محمد حسام سباعي، وفي الباطنة العامة الدكتور عمرو عبد الفتاح عبد الرحيم، طب الأطفال الدكتور نهى رياض ابراهيم رياض، الدكتورة اسراء السيد ريان.