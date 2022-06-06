حياة كريمة تسعد أهالى بنى عدى ببنى سويف.. مجمع تكنولوجي وزراعى ومرفق إسعاف.. لايف

بنى سويف هاني فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر.

ورصد اليوم السابع أعمال تنفيذ المجمع الخدمي بقرية بنى عدى والذي يشمل (مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهرا عقاريا)، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على المواطنين.

كما رصد اليوم السابع أعمال تنفيذ المجمع الزراعي والوحدة البيطرية.

وتشهد قرية بني عدي، اعمال تطوير شبكة الجهد المتوسط والمنخفض، وتشمل إنشاء أكشاك كهرباء ومحولات وتوصيل كابلات، ضمن 20 مشروعا يتم تنفيذه في القطاع، علاوة مشروع الوحدة الصحية بالقرية، ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الوحدات الصحية بمركز ناصر تطويرا شاملاً وفق معايير التأمين الصحي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع الصحة



بعض مشروعات حياة كريمة



حياة كريمة بقرية بنى عدى



مجمع الخدمات ببنى سويف