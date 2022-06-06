حياة كريمة.. القوافل العلاجية تستمر لليوم الثانى للكشف الطبى على مواطنى حلايب

تستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبى على مواطنى مدينة حلايب لليوم الثانى على التوالى، حيث انطلقت أمس الأحد أعمالها وتستمر حتى نهاية اليوم وذلك بقرية ابو رماد شمال مدينة حلايب.

وتنطلق غدا الثلاثاء للكشف الطبى على مواطنى مرسى علم وتحديد بمركز صحة الأسرة بمرسى علم لمدة يومين يتم الكشف فيها وصرف العلاج مجانا للمواطنين ضمن خطة القوافل الشهرية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة

وكانت بدأت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الأربعاء الماضى من قرية مرسى حميرة وأدلديب بالشلاتين لمدة يومين، وانطلقت يومى الجمعة السبت لإجراء الكشف الطبى على مواطنى حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومى 5 و6 يونيو الجارى.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير وتحديدا بمنطقة المستعمرة يومى 9 و10 يونيو، وتستمر يومى 11 و12 بقرية الحمروين بالقصير ومنها إلى مدينة سفاجا يومى 13 و14 يونيو.

وتنتهى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبى وصرف العلاج لأهالى الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومى 15 و16 يونيو الجارى.