اليوم السابع
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حملة لوزارة التضامن ضد زواج الأطفال.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 03:02 م
حملة لوزارة التضامن ضد زواج الأطفال.. اعرف التفاصيل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى بث رسائل حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"  ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".
 
وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.
 

التضامن

زواج الاطفال

حملة ضد زواج الاطفال


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