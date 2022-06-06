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حصاد الوزارات.. التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم

الإثنين، 06 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم امتحانات - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم
 
ياسمين فؤاد: تقديم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة
 
وزيرة البيئة: "بعض المحميات الهدف منها تحقيق التوازن البيئى"
 
النقل تستورد القطار السابع لمونوريل العاصمة الإدارية نهاية الأسبوع
 
التعليم: عقد امتحان القبول للطلاب المحولين للمدرسة المصرية الدولية 18 يونيو
 
القومية للأنفاق: أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف من 15 إلى 35 جنيها
 

 


حصاد الوزارات

التعليم

الدبلومات الفنيه

ياسمين فؤاد

السيارات الكهربائيه


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التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم

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