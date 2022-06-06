شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم
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