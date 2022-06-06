اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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حزب الشعب الكمبودى الحاكم يحقق فوزا ساحقا فى الانتخابات المحلية

الإثنين، 06 يونيو 2022 02:10 م
حزب الشعب الكمبودى الحاكم يحقق فوزا ساحقا فى الانتخابات المحلية صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
بنوم بنه (أ ش أ)

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حقق حزب الشعب الكمبودى الحاكم فوزا ساحقا فى الانتخابات المحلية التى أجريت أمس الأحد، وفق ما أظهرته النتائج الرسمية.
 
ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم الاثنين، عن مفوضية الانتخابات قولها " إنه بعد فرز كافة الأصوات تقريبا، حصل حزب الشعب الكمبودي الحاكم على 80 % من مناصب المجالس المحلية البالغ عددها 11 ألفا و622 منصبا، في حين حصل حزب ضوء الشموع المعارض على 18 % " . 
 
وأوضح رئيس المفوضية براش تشان، أن نسبة الإقبال على التصويت في هذه الانتخابات بلغت 77.91 %، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، ولم تشهد أي وقائع ترهيب أو تهديد.
 
وتجرى الانتخابات المحلية قبل عام من الانتخابات العامة في كمبوديا وتعتبر بمثابة اختبار لقوة الأحزاب.

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