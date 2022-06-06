حبس 4 متهمين تسببوا فى وفاة طفل بالإسكندرية 4 أيام على ذمه التحقيقات

الإسكندرية اسماء على بدر

قرر مدير نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، بإشراف المحامي العام لنيابات الإسكندرية، حبس 4 متهمين فى واقعة مصرع طفل داخل حضانة، بمنطقة سيوف شرق الإسكندرية، حيث قرر حبس مسئولة رعاية الأطفال، و2 مشرفين، وصاحبة الحضانة، 4 أيام على ذمه التحقيقات .

وكانت قد شهدت محافظة الإسكندرية، حادث مصرع طفل داخل حضانة، وحررت أسرة طفل يبلغ عاما ونصف بمحافظة الإسكندرية، محضرا بوفاته داخل حضانة شرق الإسكندرية، واكتشاف الوفاة فور استلام الطفل فى نهاية اليوم وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بتحرير أسرة طفل محضرا بوفاته داخل إحدى الحضانات بالمنطقة، الواقعة شرقي محافظة الإسكندرية وحررت الأسرة محضرا بالواقعة، حيث قال شهود إنه يوم الواقعه ذهبت الأم لاستلام طفلها فسلموها الطفل وبلغوها انه نائم لكن وجدت ان نفسه متوقف وأزرق، لتكتشف وفاته.

وذكرت الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي: هناك روايتان، الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته "التتينه".