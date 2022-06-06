حبس المتهمين المتسببين فى وفاة طفل بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة المنتزه ثالث، حبس المتهمين فى واقعة مصرع طفل داخل حضانة بمنطقة سيوف شرق الإسكندرية، وهى مسئولة الحضانة ومشرفة رعاية الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكانت قد شهدت محافظة حادث مصرع طفل داخل حضانة، وحررت أسرة طفل يبلغ عاما ونصف بمحافظة الإسكندرية، محضرا بوفاته داخل حضانة شرق الإسكندرية، واكتشاف الوفاة فور استلام الطفل فى نهاية اليوم وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.



البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بتحرير أسرة طفل محضرا بوفاته داخل إحدى الحضانات بالمنطقة، الواقعة شرقي محافظة الإسكندرية وحررت الأسرة محضرا رقم 221 لعام 2022.



وقال شهود الواقعه أن الأم ذهبت لاستلام طفلها فسلموها الطفل وبلغوها انه نائم، لكنها وجدت أن نفسه متوقف وأزرق، لتكتشف وفاته.



وذكرت الأسرة على مواقع التواصل الاجتماعي: هناك روايتان الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته «التتينه».



وتباشر نيابة المنتزه بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة واستدعت مسؤول الحضاره والمشرفين لاستجوابهم فى الواقعه.



