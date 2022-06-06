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جينيفر بيل جيتس تحتفل بتخرج شقيقها بصور ورسالة.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:11 م
جينيفر بيل جيتس تحتفل بتخرج شقيقها بصور ورسالة.. اعرف التفاصيل جينيفر بيل جيتس وشقيقها
كتب آسر أحمد

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شاركت جينيفر بيل جيتس، زوجة الفارس المصري نائل نصار، صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تحتفل من خلالها بتخرج شقيقها روري بيل جيتس، حيث كتبت على الصور التي ظهرت من خلالها في حفل التخرج بحوار شقيقها " الاحتفال بتخرج روري من جامعة شيكاغو في نهاية هذا الأسبوع، تخصص مزدوج وماجستير في 4 سنوات، أنا فخورة بك".

وعلى جانب آخر، يتناول عملاق التكنولوجيا الأمريكى بيل جيتس فى كتابه الصادر حديثا بالولايات المتحدة تحت عنوان "كيف يمكن منع الجائحة القادمة؟" تأثيرات فيروس كورونا والطرق المحورية التى يجب على العلم اتخاذها لمنع تكرار كارثة كورونا التى ضربت ومازالت تضرب العالم.

ويعتبر فيروس كورونا من أكثر الأوبئة تدميراً في التاريخ وقد اتضح مدى الدمار الذى سببه في وقت سابق من هذا الشهر عندما أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا يقدر عدد الوفيات العالمية بسبب الوباء بـ 15 مليونًا أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف العدد الرسمي لوفيات كورونا. 
 
جينيفر بيل جيتس وشقيقها
جينيفر بيل جيتس وشقيقها
 
وتؤكد بيانات رسمية أخرى أن الوفيات في العالم قد تكون أقرب إلى 18 مليونا، وهى أرقام كبيرة للغاية لكنها باهتة بالمقارنة مع جائحة الإنفلونزا الإسبانية 1918-1919 التى قتلت ما يقدر بنحو 40 مليون شخص.
 
وفقًا لبيل جيتس فإن هذا الشبح وهو الوباء ينتظرنا في المستقبل غير البعيد ولهذا السبب ينصح فى بالبدء بالاستعداد من الآن.

جينيفر بيل جيتس

نائل نصار

روري بيل جيتس

بيل جيتس


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