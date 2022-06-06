"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ532 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 532 مليونا و38 ألفا و276 إصابة.
وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و299 ألفا و276 وفاة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.1 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و971 وفاة، ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و701 وفاة.
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ532 مليون حالةالإثنين، 06 يونيو 2022 06:20 م
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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 532 مليونا و38 ألفا و276 إصابة.
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