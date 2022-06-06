جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر ينظم يوم بيئى بالقصير.. اعرف التفاصيل

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، بالتنسيق والاشتراك مع الوحدة المحلية لمدينة القصير، يوم بيئي تحت شعار " لا نملك سوي ارض واحدة" وذلك تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2022

وبدأت فاعليات اليوم البيئي بحملة تنظيف الشواطئ من المخلفات والبلاستيك، وذلك بحضور اللواء ايهاب رشاد، رئيس الوحده المحلية لمدينه القصير، والذي رحب بالمشاركة في اليوم البيئي بالقصير من بينهم فريق الكشافة وفريق الطلابي الذي قدم فقرة فنية ضمن اليوم البيئي والاحتفال بيوم البيئة العالمي .

كما تم تنفيذ ورشه عمل عن اداره منظومه المخلفات الصلبه ضمن فاعليات الاحتفال، حيث تم تقسيم الجمعيات الأهلية المشاركة إلى 3مجموعات كما تم تنفيذ ندوه عن المحميات الطبيعة.

وفى نهايه الاحتفال تم عمل مسابقة بيئية بألقاء عدد من الأسئلة على المشاركين وتم توزيع الجوائز على الفائزين والتى قدمها الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئه بالبحر الأحمر.

شارك فى اليوم البيئى الاداره البيئية بالوحده المحليه لمدينه القصير والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئه بالبحر الأحمر مكتب المحميات الطبيعية بالقصير المجلس القومى للمراه، ووبيت ثقافه القصير والجمعيات الاهليه جمعيه هيئه الشبان العالميه الجمعيه النسائيه جمعيه رساله جمعيه اصدقاء مرضى الكلى وقسم النظافه بمجلس المدينه والكشافه الجويه بالمدينه والاداره التعليميه بالقصير.



جانب من فاعليات يوم البيئة العالمي



حملات نظافة علي شواطئ القصير