جناح للسياحة والآثار فى المعرض والمنتدى الطبى الأفريقى الأول

كتب محمد أسعد

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض والمنتدى الطبي الأفريقي الأول الذي افتتحه رئيس الجمهورية ويُعقد خلال الفترة من ٥- ٧ يونيو الجاري بمركز المنارة للمعارض بالقاهرة الجديدة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة شاركت بجناح بمساحة ٢٥ متر مربع داخل المعرض، مُجهز بشاشة كبيرة لعرض الأفلام الترويجية والدعائية الخاصة بالوزارة، كما تم تزويد الجناح بالمطبوعات والمواد الترويجية المختلفة لتعريف زائري المعرض والمنتدي بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة ومتميزة، كما سيقوم القائمين على الجناح بتوزيع الهدايا التذكارية على الزائرين والضيوف.

ويشارك في المعرض والمنتدي ما يقرب من ٥٠٠ شركة أفريقية وعربية ومصرية، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الطب على كافة المستويات ومن مختلف الجنسيات.