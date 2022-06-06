جثمان الصحفى الفرنسى "فريدريك إيمهوف" ضحية حرب أوكرانيا إلى فرنسا الأربعاء

وأفادت القناة بأنه سيقام حفل تأبين للصحفي الفرنسي يوم الجمعة القادمة في ميدان الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، مضيفة أن عائلته وأصدقاءه وزملاءه في العمل سيحضرون حفل التأبين.



كان مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب قد أعلن مؤخرا فتح تحقيق في جرائم الحرب بعد وفاة الصحفي.



يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الصحفي فريديريك لوكليرك-إيمهوف كان في أوكرانيا لإظهار حقيقة الحرب، وأصيب بجروح قاتلة عندما كان في حافلة للمساعدات الإنسانية إلى جانب مدنيين آخرين أجبروا على الفرار من القنابل الروسية"، معربا عن تعازيه لعائلة وزملاء الصحفي الفرنسي الذي كان يعمل لصالح قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية وأولئك الذين يقومون بهذه المهمة الصعبة، ونقل الأحداث من مسارح العمليات.