جارديان: بوريس جونسون يحتاج لـ180 صوتا للنجاة من تصويت سحب الثقة اليوم

كتبت رباب فتحى

أعلن السير جراهام برادي ، رئيس لجنة 1922 ، أن عدد نواب المحافظين الذين قدموا خطابات بسحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد وصل إلى عتبة 54 ، مما أدى إلى الإعلان عن إجراء تصويت على قيادته.

تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية إن القواعد تنص على أن 15٪ على الأقل من أعضاء البرلمان المحافظين يجب أن يقدموا خطاب سحب ثقة إلى برادي من أجل إجراء الاقتراع. مع وجود 359 نائبًا في حزب المحافظين حاليًا ، كان هذا يعني أنه كان على 54 على الأقل القيام بذلك.

لم يكن على النواب الكشف عن هويتهم ، على الرغم من أن البعض اختار الإعلان للجمهور بعد ضغوط من ناخبيهم أو في محاولة لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه. يمكن إيداع الخطابات شخصيًا في مكتب رئيس اللجنة أو إرسالها بواسطة شخص آخر أو إرسالها بالبريد الإلكتروني. طوال العملية ، السير برادي فقط يعرف عدد الرسائل التي تم إرسالها.

لم يكن برادي ، كما زُعم ، بحاجة إلى الاتصال بكل نائب محافظ قدم رسالة للتأكد من أنهم سعداء بقرارهم قبل الإعلان عن التصويت على الثقة. كما أنه لا يمرر قائمة أولئك الذين أرسلوا رسائل إلى مساعدي جونسون الوزاريين.

وسيتقرر مصير جونسون عبر اقتراع سري بسيط لأعضاء البرلمان ، من الساعة 6 مساءً حتى 8 مساءً يوم الاثنين. بموجب القواعد ، للبقاء في المنصب ، يجب أن يفوز بنسبة 50 ٪ على الأقل ، بالإضافة إلى دعم صوت واحد من الحزب البرلماني. وهذا يعادل 180 صوتًا لجونسون.